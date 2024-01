Mercato - PSG : Paris boucle deux recrues, une grande annonce est faite

Jean de Teyssière

Le PSG a officialisé sa première recrue de l'hiver, en la personne de Lucas Beraldo. Le défenseur central brésilien âge de 20 ans a déjà effectué ses premiers entraînements avec ses nouveaux coéquipiers au Campus PSG. Une autre arrivée brésilienne, celle de Gabriel Moscardo est attendue dans les prochaines heures. Un duo brésilien recruté pour préparer l'avenir et qui ne devrait pas être un fiasco.

L'histoire du PSG et du Brésil est un vraie histoire d'amour. Parmi les joueurs brésiliens les plus emblématiques ayant porté la tunique parisienne, on peut citer Rai, Ronaldinho, Thiago Silva ou encore Neymar. Mais de temps en temps, le PSG s'est trompé sur les profils, comme avec Everton et Souza, arrivés la même année en 2006...

Moscardo-Beraldo, un fiasco ?

Forcément, chez les supporters parisiens, la perspective de revivre le fiasco de duo de Brésiliens Everton-Souza de 2006 avec Beraldo-Moscardo ressurgit. Pour Laurent Perrin, journaliste Le Parisien , ces deux duos n'ont rien à voir : « Non, cela n'a rien à voir. Everton et Souza étaient des coups désespérés, réalisés à la hâte sans beaucoup de travail de la cellule recrutement à l'époque. Ce fiasco était surtout le résultat de la mésentente entre Paul Le Guen et Alain Roche. »

«Ils viennent pour préparer l'avenir»