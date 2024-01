Mercato - PSG : Surprise, le successeur de Mbappé est annoncé

Jean de Teyssière

Le PSG est rentré dans le mois de janvier avec l'inquiétude de voir Kylian Mbappé discuter avec d'autres clubs en vue d'un possible changement d'équipe l'été prochain. Le contrat du numéro 7 parisien se termine le 30 juin prochain et il n'a toujours pas prolongé son contrat. Un départ est anticipé par le PSG qui pourrait s'appuyer sur Xavi Simons pour remplacer le meilleur buteur de l'histoire du club.

Cela fait trois jours que le mercato hivernal a débuté et le PSG a déjà enregistré l'arrivée d'une recrue : le Brésilien Lucas Beraldo. Mais ce mercato de janvier rime surtout avec la possibilité pour Kylian Mbappé de discuter et négocier avec le club de son choix. Le PSG le sait et en cas de départ de son numéro 7, son remplaçant aurait déjà été trouvé.

Mbappé sur le départ ?

Après 2022 et l'été 2023, bienvenue en hiver 2024. Ce mois de janvier marque le début du troisième épisode concernant un potentiel départ de Kylian Mbappé. Le Real Madrid reste évidemment une destination privilégiée pour le Bondynois mais on l'a vu, tout est possible dans ce dossier.

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision avec Mbappé https://t.co/EjKODgSNJs pic.twitter.com/ZJOcXGSUXq — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Xavi Simons : successeur de Mbappé ?