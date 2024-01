Mercato - PSG : Le clan Mbappé va rendre service à Paris ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG cet été et rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement. En embuscade pour boucler un transfert XXL à 0€, le Real Madrid craindrait l'entourage du numéro 7 parisien. En effet, le clan Mbappé pourrait céder à la pression du Qatar.

Lors de l'été 2017, le PSG a frappé un grand coup sur le marché. Malgré la concurrence du Real Madrid, le club de la capitale a réussi à boucler le transfert de Kylian Mbappé, arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat (de 180M€) en provenance de l'AS Monaco.

Le Real Madrid snobé à cause du clan Mbappé ?

Lié au PSG jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu à Paris. En effet, le numéro 7 rouge et bleu changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. D'ailleurs, Kylian Mbappé peut déjà négocier un transfert à 0€ avec le club de son choix depuis le 1er janvier.

L'entourage de Mbappé est un allié du PSG