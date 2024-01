Mercato - PSG : Mbappé doit partir, la folle annonce

La rédaction

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé, qui est sous contrat avec le PSG jusqu'au mois de juin, est libre de discuter avec une autre équipe. Malgré les nombreuses désillusions dans le dossier Mbappé ces dernières années, le Real Madrid n'a toujours pas dit son dernier mot. En tout cas, pour Christophe Dugarry, le Bondynois doit absolument quitter le PSG.

C'est un feuilleton qui a fait couler beaucoup d'encre. Annoncé depuis plusieurs années au Real Madrid, Kylian Mbappé est pourtant toujours un joueur du PSG. Alors qu'il arrivera au terme de son contrat en juin, l'ancien Monégasque est libre de négocier avec un autre employeur depuis le 1er janvier. En dépit de nombreux refus de la part du Bondynois, le club madrilène, qui lui aurait laissé jusqu’au 15 janvier pour se décider, espère toujours s'attacher ses services.

«J’espère qu’il va partir, du fond du coeur»

Doit-il prolonger au PSG ou partir pour de bon ? Une chose est sûre, Christophe Dugarry a son avis sur la question. « J’espère qu’il va partir, du fond du cœur. Je pense qu'il stagne. Je trouve que dans ses duels, il est de plus en plus prévisible, il manque de force, de caractère dans le combat. Je trouve qu'il disparaît trop souvent de certains matchs. Dans l'attitude, avec les bras levés de plus en plus, c'est quelque chose d'assez négatif qu'il envoie » , a-t-il déclaré a u micro de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC ce mardi.

«Je ne sais pas s'il faut aller vite mais s'il sait ce qu'il va faire»