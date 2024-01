Mercato - PSG : Le boss a assuré ses arrières avec Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quittera le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Malgré tout, la direction parisienne ne serait pas inquiète. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà assuré ses arrières en cas de départ de Kylian Mbappé à l'issue de cette saison.

Alors que son contrat se termine le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu au PSG. En effet, le numéro 7 parisien changera de club librement et gratuitement s'il ne rempile pas d'ici cet été. Malgré tout, le PSG serait serein actuellement concernant Kylian Mbappé.

Le PSG a tout prévu pour Mbappé

Présent sur le plateau d' El Chiringuito TV , Juanfe Sanz a affirmé que la direction du PSG avait déjà assuré ses arrières en cas de départ de Kylian Mbappé cet été : « Le PSG est très calme concernant le dossier Mbappé. Ils font comprendre qu'ils ont un matelas financier s'il part à la fin de son contrat ».

«Le PSG a un matelas financier si Mbappé part à la fin de son contrat»

D'après Juanfe Sanz, journaliste espagnol, le PSG aurait donc trouvé le moyen de ne pas être lésé financièrement s'il venait à perdre Kylian Mbappé à l'issue de la saison, et ce, même s'il n'encaissera aucune indemnité de transfert. L'été dernier, la direction parisienne a tenté le tout pour le tout pour boucler la vente de son numéro 7, et ainsi éviter un départ à 0€ le 1er juillet 2024. En effet, Kylian Mbappé a été placé sur le marché et mis à l'écart du groupe de Luis Enrique pendant plusieurs semaines, et ce, jusqu'à ce qu'un terrain d'entente soit trouvé. Reste à savoir comment les deux camps sont tombés d'accord. Selon certaines rumeurs, Kylian Mbappé aurait renoncé à certaines primes pour sortir du loft du PSG.