Mercato - PSG : La position du Real Madrid a changé avec Mbappé

Amadou Diawara

Depuis son explosion du côté de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a snobé le Real Madrid à plusieurs reprises. Alors que l'attaquant du PSG sera en fin de contrat le 30 juin, le club merengue serait à l'affût pour boucler son transfert. Toutefois, le Real Madrid ne serait plus déterminée à finaliser la signature de Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quittera le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. D'ailleurs, le numéro 7 parisien peut déjà négocier un transfert à 0€ avec le club de son choix depuis le 1er janvier.

Le Real Madrid lassé par Mbappé ?

Conscient de la situation, le Real Madrid serait en embuscade pour boucler le transfert de Kylian Mbappé. Toutefois, le club merengue serait moins emballé que d'habitude concernant la signature de la star de 25 ans, et ce, parce qu'il a déjà essuyé plusieurs échecs sur ce dossier.

«Il n’y a pas cette folie qu’il y avait avant»