Mercato - OM : La décision est prise pour ce transfert record à Marseille

Recruté 32M€ il y a un an, Vitinha peut-il déjà quitter l'OM ? C'est possible. Pour le moment, Vitinha se plaît en Provence et l'OM ne compte pas le laisser partir. Mais le rendement du Portugais est décevant et l'OM pourrait réfléchir à le vendre cet hiver si jamais une offre de plus de 20M€ arrive sur la table des dirigeants marseillais. Pour le moment, seules des légères prises de contact ont eu lieu.

L'OM a battu un record l'hiver dernier, celui du plus gros transfert de son histoire. En faisant venir l'attaquant portugais Vitinha en Provence, l'OM a déboursé 32M€ pour convaincre le SC Braga de le laisser partir. Mais pour le moment, le rendement de Vitinha n'est pas à la hauteur de son prix d'achat, ce qui laisse la porte ouverte à un départ cet hiver.

Vitinha veut rester à l'OM

Arrivé en janvier dernier contre le montant record de 32M€, l'attaquant portugais Vitinha n'arrive toujours pas à justifier son prix. En 36 matchs avec l'OM depuis son arrivée, le Portugais a marqué 6 fois et délivré 2 passes décisives. Un faible total par rapport à son prix d'achat. Mais La Provence révèle que le footballeur se plait à Marseille et souhaite y rester. Tout comme l'OM qui souhaite garder son attaquant. A moins que...

L'OM prêt à laisser partir Vitinha contre 20M€