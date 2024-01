Mercato - OM : Après son départ, il a vécu un enfer

Thomas Bourseau

Il n’aura pas fallu plus d’une saison pour permettre à Eric Bailly de mesurer toute la ferveur entourant l’OM dans la cité phocéenne. Pour la presse anglaise, Bailly a reconnu que l’Olympique de Marseille est l’identité de toute une ville. Mais depuis son départ l’été dernier, l’Ivoirien a vécu un calvaire.

Eric Bailly n’a pas connu une saison pleine à l’OM. Il n’a certes disputé que 23 matchs sur l’ensemble de l’exercice 2022/2023. Pour autant, son prêt d’une saison avec option d’achat à l’Olympique de Marseille l’a marqué.

«La ville vit à travers le club»

Que ce soit la ferveur de l’Orange Vélodrome ou bien les supporters passionnés de l’OM, Eric Bailly garde un souvenir chaleureux de son aventure marseillaise comme il l’a raconté à The Athletic . « L’OM ? Un autre grand club avec des supporters passionnés. La ville vit à travers le club. Nous avons terminé troisièmes du championnat, ce qui n'était pas facile ».

