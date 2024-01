Mercato - OM : Un attaquant postule pour Marseille !

Thomas Bourseau

Konrad de la Fuente signe son retour au premier plan ces derniers temps à Eibar après un an et demi de galères depuis son départ de l’OM. Prêté au club de deuxième division espagnole, l’international américain de 22 ans semble avoir à cœur de retrouver l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison.

Konrad de la Fuente avait débuté la saison sous les ordres de Jorge Sampaoli à l’été 2021, dans la foulée de son arrivée du FC Barcelone. Néanmoins, au fil des semaines, l’international américain est petit à petit sorti du onze de départ de l'OM. Jusqu’à être prêté à l’Olympiakos la saison dernière.

«C’est vraiment différent de ce que j’ai d’habitude à Barcelone et à Marseille»

Mais une fois encore, Konrad de la Fuente ne convainc pas en Grèce où il ne dispute que cinq petits matchs. Formé au FC Barcelone, l’ailier a retrouvé le football espagnol à la dernière intersaison en signant à Eibar, en deuxième division espagnole. Bien qu’il se blessa directement après sa venue, Konrad de la Fuente retrouve du temps de jeu, pour son plus grand bonheur. Pour Les Réservistes , il a justifié son choix avec Eibar. « Je voulais vraiment aller quelque part où je pourrais regagner confiance, avoir des minutes de jeu et montrer aux gens les qualités que j’ai toujours après une longue année compliquée. La vie ici est vraiment calme. C’est vraiment différent de ce que j’ai d’habitude à Barcelone et à Marseille. J’aime beaucoup cette ville (…) Malheureusement quand je suis arrivé au club, je me suis blessé. J’ai commencé à m’entraîner avec l’équipe il y a un mois. J’espère que bientôt je serais prêt à jouer ».

Mercato - OM : Un transfert bouclé en quelques heures à Marseille ? https://t.co/6csXsl0ogO pic.twitter.com/H5eXeMeHBA — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

«J’aimerais retourner à Marseille»