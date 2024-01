Mercato - OM : Un crack va signer ?

Arnaud De Kanel

L'OM risque de perdre en tant qu'agent libre d'un joyau marocain, Bilal Nadir, ayant achevé sa formation au sein du club phocéen. Le milieu de terrain âgé de 20 ans envisage de continuer son aventure à l'OM, ce qui pourrait déclencher des pourparlers contractuels avec le club. En coulisses, les rumeurs circulent sur une offre de contrat de cinq ans, lancée par les dirigeants marseillais.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, l'OM semble focaliser ses efforts sur le recrutement d'un arrière gauche, une priorité affirmée par le président Pablo Longoria. Néanmoins, selon les informations de RMC Sport , Gennaro Gattuso ne serait pas opposé à l'idée d'enrôler un ailier gauche, spécifiquement pour le couloir droit. Parallèlement aux négociations pour les transferts, Pablo Longoria travaillerait sur le dossier d'une pépite ayant émergé du centre de formation de l'OGC Nice mais qui évolue à Marseille depuis 2021 : Bilal Nadir, âgé de 20 ans.

Nadir veut s'imposer

Les pourparlers s'intensifient entre les dirigeants marseillais et l'entourage du joueur pour une prolongation de contrat, actuellement en vigueur jusqu'à la fin de la saison. Selon les informations de Foot Mercato , Nadir serait désireux de poursuivre son parcours avec l'OM, ambitionnant de s'imposer dans la rotation de Gennaro Gattuso au sein de l'équipe première. Il risque notamment d'avoir un rôle non négligeable à jouer durant la CAN avec les nombreuses absences.

Un contrat de 5 ans pour Nadir ?