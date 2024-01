Riolo charge un flop de l’OM

La rédaction

Débarqué du côté de l'OM en provenance de Braga l'hiver dernier contre un chèque de 32M€, Vitinha peine toujours à convaincre les dirigeants marseillais, lui qui n'a inscrit que quatre petits buts en 24 matchs cette saison. Présent au micro de RMC dans l'After Foot, Daniel Riolo n'a pas épargné l'attaquant portugais de 23 ans.

«Il ne répond pas encore aux attentes»

« Ils sont obligés de faire confiance à Vitinha, c’est un énorme transfert pour l’OM. Vitinha supporte ce transfert depuis un an maintenant, il ne l’a pas toujours bien vécu. Il a démarré la saison sans être assuré d’être titulaire, on a changé le système. Finalement, on l’a quand même beaucoup vu, c’est un mec qui a joué. Mais il ne répond pas encore aux attentes, il ne marque pas assez. On ne pourra pas, tant qu’il n’aura pas mis plus de 10-15 buts, ne pas faire attention à l’investissement. Et on mettre sans arrêt en parallèle son prix et ses performances » .

«Ils disent que c’est un chouette gars, il va se battre, il a de la détermination, mais on n’est pas en présence d’un crack»