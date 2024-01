Mercato - PSG : Le Qatar a sa réponse pour Zidane ?

Amadou Diawara

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid. Depuis son départ de la Maison-Blanche, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service. Et pourtant son nom a été lié à de nombreux clubs ces dernières années, et notamment au PSG. Mais à en croire Luca Zidane, il y aurait peu de chances que Zinedine Zidane reprenne un jour les rênes de l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi.

Lors de l'été 2021, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Alerté par la situation du Ballon d'Or 98, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté à plusieurs reprises de le recruter, sans succès. Le Qatar rêvant de s'offrir les services de Zinedine Zidane.

Zidane a recalé le PSG à l'intersaison 2022

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a tenté le tout pour le tout avec Zinedine Zidane avant d'attirer Christophe Galtier vers Paris à l'été 2022. Toutefois, le Ballon d'Or 98 a refusé de s'assoir sur le banc rouge et bleu. D'ailleurs, Zinedine Zidane pourrait ne jamais accepter de rejoindre le PSG.

«Le voir au PSG c’est un peu plus compliqué»