L’OM se fait dézinguer en direct !

Tenu en échec sur sa pelouse par le RC Strasbourg vendredi soir en championnat, l'OM connait donc un coup d'arrêt. La défense alignée par Gennaro Gattuso n'a pas été convaincante aux yeux de certains observateurs, à commencer par Pascal Dupraz qui n'a pas mâché ses mots à ce sujet en direct sur RMC Sport.

Fortement pénalisé par les nombreux internationaux africains partis disputer la CAN, l'OM s'est présenté vendredi soir contre le RC Strasbourg avec une équipe quelque peu diminuée. Malgré l'ouverture du score de Samuel Gigot en début de match, les hommes de Gennaro Gattuso ont finalement concédé le match nul au Vélodrome (1-1). Et au-delà de l'inefficacité offensive, c'est surtout le visage affiché par la défense de l'OM qui a alarmé certains consultants, à l'image de Pascal Dupraz.

« Une purge »

Interrogé en direct sur RMC Sport samedi matin dans l'émission Les Grandes Gueules, l'ancien entraîneur de l'ASSE s'est lâché sur la prestation défensive de l'OM contre Strasbourg : « Hier, c'était une purge, et il n'y a pas d'équilibre défensif à l'OM. Chaque fois que les Strasbourgeois étaient sur la contre-attaque, il n'y avait pas de sécurité défensive. Si les Strasbourgeois n'avaient pas les pieds octogonaux, ça aurait fait 5-1 pour Strasbourg », s'exclame Dupraz.

La CAN, pas une excuse ?