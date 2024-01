Mercato - OM : Gattuso rétablit une vérité sur un dossier chaud !

Thomas Bourseau

Une année et puis s’en va ? Arrivé à l’hiver 2023 et portant l’étiquette à 32M€ du transfert le plus cher de l’histoire de l’OM, Vitinha reste un joueur à part entière de l’Olympique de Marseille comme Gennaro Gattuso à tenu à le rappeler. Le Portugais n’est pas amené à aller voir ailleurs.

Dimanche soir, l’OM se déplacera au Roazhon Park afin de tenter de valider son billet pour les 1/8èmes de finale de la Coupe de France face au Stade Rennais. Et pour ce choc de Ligue 1 version coupe nationale, Gennaro Gattuso compte bien s’appuyer sur Vitinha.

Vitinha conserve la confiance de Gattuso malgré les rumeurs de transfert

Et ce, bien que le feuilleton autour de l’avenir de l’attaquant portugais fasse couler beaucoup d’encre dans la presse ces derniers temps avec des intérêts à l’étranger et notamment en Angleterre. D’après les propos énoncés par son entraîneur à l’OM, à savoir Gennaro Gattuso, Vitinha ne semble pas avoir grand chose à craindre concernant son avenir à l’Olympique de Marseille.

«Personne n'a dit qu'il était poussé vers la sortie»