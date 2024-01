Cette discussion qui a précipité la chute de l'OM

Thibault Morlain

Ce dimanche, l'OM a été éliminé par Rennes de la Coupe de France. Une rencontre qui s'est jouée aux tirs au but et c'est Samuel Gigot qui a été le premier et le seul à craquer. Un échec qui a précipité la chute du club phocéen. Ayant tenté de déstabiliser le Marseillais avant son tir, Gauthier Gallon a dévoilé ce qu'il avait dit à Gigot.

N'ayant pu se départager après 90 minutes (1-1), Rennes et l'OM sont donc passés par la séance de tirs au but. Après 8 réussites de chaque côté, Samuel Gigot s'est présenté devant Gauthier Gallon, qui a tenté de le déstabiliser. Ça a visiblement fonctionné puisque le joueur de l'OM a frappé sur la barre transversale et derrière Mahamadou Nagida s'est chargé de qualifier Rennes.

« J'ai essayé de rentrer dans sa tête »

Après la qualification de Rennes, Gauthier Gallon a dévoilé ce qu'il avait dit à Samuel Gigot. Le gardien breton a confié poru France Bleu Armorique : « Gigot, j'ai essayé de rentrer dans sa tête en disant qu'il était capitaine de l'OM, qu'il supportait la pression, qu'il était facile, petit plat du pied ».

« On va dire que j'ai remporté mon duel »