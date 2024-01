Mercato - OM : Marseille se fait doubler, ils jubilent

Thomas Bourseau

Pablo Longoria, fidèle à ses habitudes, pilote le mercato hivernal de l’OM. Le président du club phocéen a essuyé un échec de taille avec David Jurasek qui s’en est finalement allé du côté d’Hoffenheim. Les dirigeants du club allemand ne se sont pas fait prier pour exulter du choix de carrière du défenseur tchèque de 23 ans.

Depuis le début du mercato hivernal, Pablo Longoria s’active en coulisses afin de recruter un nouveau latéral gauche titulaire pour Gennaro Gattuso au sein de la défense de l’OM. Ulisses Garcia a été transféré dans l’optique de tenir le rôle de sa doublure, mais qui héritera du poste de titulaire ?

«Nous sommes convaincus d'avoir trouvé cette solution en la personne de David»

Josh Doig et David Jurasek ont été deux pistes étudiées par la direction de l’Olympique de Marseille, sans succès puisque le premier a signé à Sassuolo lorsque le second s’est engagé en faveur d’Hoffenheim. Au moment de présenter Jurasek, le directeur général Alexander Rosen n’a pas dissimulé son excitation. « David est un défenseur latéral extrêmement dynamique pour lequel nous étions déjà intéressés l'été dernier. Cependant, un engagement n'était pas réalisable à ce moment-là. Il est rapide, très offensif et peut être utilisé de manière variable sur le côté gauche dans différents ordres de base. Nous sommes convaincus d'avoir trouvé cette solution en la personne de David et nous nous réjouissons de le voir évoluer avec nous au moins lors de la deuxième partie de la saison actuelle ».

