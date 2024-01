Mercato - OM : Un transfert surprise à cause de la CAN ?

Thomas Bourseau

Depuis le 13 janvier dernier, la Coupe d’Afrique des nations se déroule en Côte d’Ivoire. Cette édition de la CAN prive l’OM de certains tauliers de son effectif. Le départ de Pape Gueye avec la délégation sénégalaise aurait chamboulé les plans de Pablo Longoria qui a finalement attiré Jean Onana à l’OM pour cette raison. Explications.

En début du mercato hivernal actuel, Pablo Longoria s’est mis en quête d’un milieu de terrain défensif. Lucien Agoumé a été un temps annoncé comme étant proche de l’Olympique de Marseille, mais a finalement privilégié le FC Séville. C’est Jean Onana, qui était au placard au Besiktas, qui a débarqué à l’OM.

Jean Onana, un transfert non prévu par Pablo Longoria ?

Néanmoins, Jean Onana aurait pu ne jamais arriver à l’OM pendant ce mercato hivernal. En effet, l’Olympique de Marseille a été particulièrement affaibli par la Coupe d’Afrique des nations puisque plusieurs cadres de l’effectif de Gennaro Gattuso représentent leurs pays respectifs. Mais Pablo Longoria n’aurait pas anticipé la participation de Pape Gueye à la CAN avec le Sénégal selon Walid Acherchour.

«Longoria pensait que Pape Gueye n’allait pas être sélectionné par Aliou Cissé»