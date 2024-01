Mercato - OM : Un transfert à 20M€ est acté

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM pouvait espérer mieux ce samedi soir. En supériorité numérique durant une large partie de la rencontre, le club marseillais n'est pas parvenu à trouver la faille face à l'AS Monaco (2-2). Titularisé à la pointe de l'attaquant, Vitinha a pourtant eu des occasions énormes. Mais le buteur portugais semble avoir définitivement laissé passer sa chance.

En manque de réussite depuis le début de la saison, Vitinha a eu l'occasion de relever la tête ce samedi face à l'AS Monaco. Mais le Portugais s'est surtout illustré par ses nombreux ratés devant le but, notamment durant le temps additionnel. Sorti la tête basse, Vitinha a, peut-être disputé son dernier match sous le maillot de l'OM.

Vitinha sur le départ

A en croire Florent Germain, l'OM va tenter de vendre celui qui reste la recrue la plus chère de son histoire. « Ça n’a pas été annoncé, mais il y en a certains qui ont fait le métier et qui ont eu l’info. L'OM ne l’a pas dit très clairement, mais on peut vous dire qu’il est sur le marché, plus que jamais » a confié le journaliste au micro de RMC.

L'OM espère en retirer 20M€