À la CAN, l’OM lui prépare une sale surprise !

Thomas Bourseau

D’ici la fin du mercato hivernal, Ismaïla pourrait bien tout perdre. Lundi prochain, il jouera un 1/8ème de finale de CAN face à la Cote d’Ivoire et en parallèle, alors qu’il aimerait rester à l’OM, ses dirigeants travailleraient pour boucler son transfert…

Ismaïla Sarr fait beaucoup parler de lui en cette dernière ligne droite du mercato hivernal et ce, bien qu’il ne soit pas à l’OM actuellement. En effet, l’international sénégalais disputera un 1/8ème de finale de Coupe d’Afrique des nations lundi face à la Cote d’Ivoire, en parallèle du sprint final du mercato.

Ismaïla Sarr veut continuer à l’OM après la CAN…

Annoncé du côté de Villarreal notamment où son ancien entraîneur Marcelino officie depuis son départ de l’OM fin septembre, Ismaïla Sarr ne serait finalement pas intéressé. Selon le journaliste Abdellah Boulma, l’ailier de l’Olympique de Marseille n’aurait aucune intention de quitter l’OM cet hiver.

L’Arabie Saoudite recale un club de L1, feu vert pour la Vente OM ? https://t.co/OYDI3YQ7rr pic.twitter.com/BLkgiA2fF2 — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

…mais le club préparerait son transfert !