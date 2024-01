Un joueur de l’OM espère un miracle, Deschamps impliqué ?

La rédaction

Avant son arrivée à l'OM à l'été 2022, Jordan Veretout avait déjà goûté à l'équipe de France. Depuis, l'ancien Romain a été appelé à plusieurs reprises, disputant même la dernière Coupe du monde. Malgré la forte concurrence qui grouille à son poste chez les Bleus, Jordan Veretout ne perd pas espoir, et espère même pouvoir prendre part à l'Euro en Allemagne cet été.

Malgré un accueil chaotique lors de son arrivée à l'été 2022, Jordan Veretout s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable à l'OM. En effet, que ce soit sous les ordres d'Igor Tudor la saison dernière ou Gennaro Gattuso, cette saison, l'ancien joueur du FC Nantes est habitué à beaucoup jouer. Et pour cause, cette saison, l'ancien Romain est le troisième joueur le plus utilisé, derrière Chancel Mbemba et Jonathan Clauss.

Veretout a l'Euro dans le viseur

Auteur de quatre buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Jordan Veretout présente également des statistiques qui jouent en sa faveur. De quoi lui permettre d'avoir une place en équipe de France en vue de l'Euro en Allemagne cet été ? Selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain de 30 ans a bel et bien l'ambition de prendre part à l'aventure, lui qui a notamment disputé la dernière Coupe du monde au Qatar.

Veretout espère convaincre Deschamps