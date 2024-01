OM - AS Monaco : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Choc de la 19e journée de Ligue 1, l'OM reçoit l'AS Monaco ce samedi à 21h au Stade Vélodrome. Septièmes au classement, les Marseillais veulent profiter de ce match pour se rapprocher du podium et notamment des Monégasques qui sont actuellement quatrièmes avec cinq points d'avance sur les hommes de Gennaro Gattuso. Ils s'agit donc d'une rencontre cruciale dans la course à l'Europe. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce match.

Après la nouvelle défaite de l'OL vendredi soir contre Rennes (2-3), la 19e journée de Ligue 1 se poursuit avec un choc au Stade Vélodrome entre l'OM et l'AS Monaco. Les Marseillais reçoivent en effet les Monégasques dans leur enceinte ce samedi à 21h. Et les deux équipes auront à cœur de se relancer après des prestations en dents de scie ces derniers temps. Avec le même objectif final : l'Europe.

Un choc pour l'Europe

En effet, après une première partie de saison très agitée, l'OM ne pointe qu'à la septième place de Ligue 1, assez loin de ses ambitions et son objectif prioritaire à savoir le podium. La récente élimination contre Rennes en Coupe de France prive en plus les Marseillais de la possibilité de remporter un titre cette saison. Le club phocéen, qui vient d'enchaîner deux nuls en Championnat contre Montpellier (1-1) et Strasbourg (1-1), visera la victoire pour se rapprocher des Monégasques qui ont cinq longueurs d'avance. Et les hommes de Gennaro Gattuso pourront compter sur leur excellente défense à domicile puisqu'ils n'ont encaissé que trois buts à domicile depuis le début de saison.



L'AS Monaco pointe effectivement à la quatrième place du classement et ne compte pas se laisser distancer pour l'OGC Nice ou encore Brest, ses principaux prétendants pour le moment dans la course au podium. Mais en cas de victoire au Vélodrome, le club du Rocher reléguerait surtout l'OM à huit longueurs et distancerait donc un autre grand rival. Mais pour cela, il faudra inverser la récente spirale négative en L1 puisque les hommes d'Adi Hütter restent sur deux défaites en trois matches contre l'OL (0-1) et Reims (1-3). Néanmoins, c'était au Stade Louis II.

Quelles équipes pour OM - AS Monaco

Du côté de l'OM, les absences sont encore nombreuses. En effet, en plus des joueurs toujours retenus à la CAN (Mbemba, Gueye, Harit, Ounahi, Moumbagna, Ndiaye et Sarr), s'ajoutent les récents blessés à savoir Bilal Nadir et Amir Murillo, ainsi que la suspension de Samuel Gigot. Valentin Rongier est toujours absent, tout comme François-Régis Mughe qui n'est pas autorisé à jouer par la Fédération camerounaise. C'est donc un sacré casse-tête pour Gennaro Gattuso qui pourrait délaisser exceptionnellement son 3-5-2 pour revenir à 4-3-3 avec quelques surprises.



La composition probable de l'OM : Lopez - Clauss, Meïté, Balerdi, Garcia - Kondogbia, Veretout, Onana - Luis Henrique, Vitinha- Aubameyang



Adi Hütter est également confronté à plusieurs absences. Jakobs, Singo, Camara et Diatta sont à la CAN tandis que Minamino dispute la Coupe d'Asie. Absents de longue durée, Caio Henrique et Breel Embolo ne sont toujours pas disponible. Une liste à laquelle s'ajoute Falorin Balogun, absent de dernière minute. Néanmoins, le coach monégasque devrait reste fidèle à son 3-4-3.



La composition probable de l'AS Monaco : Köhn - Salisu, Maripan, Kehrer - Vanderson, Fofana, akaria, Ouattara - Akliouche, Ben Yedder, Golovin

Où et quand voir le match ?