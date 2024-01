Mercato - PSG : Après son transfert, il se lâche sur son avenir

Thibault Morlain

Au terme une longue période d’interrogation, le PSG a fini par acter le transfert de Gabriel Moscardo, qui finira la saison en prêt à Corinthians. Le Brésilien a alors paraphé un contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale. Et alors que Moscardo a à peine signé à Paris, il a déjà fait part de ses intentions pour son avenir.

Après Lucas Beraldo, le PSG a officialisé la signature de Gabriel Moscardo. Alors que des questions se posaient sur le transfert du Brésilien compte tenu de sa blessure au pied, le club de la capitale a bel et bien fini par lâcher 22M€. Dans la foulée, Moscardo a livré sa première interview.

« J'espère être ici pendant de nombreuses années »

Et pour Gabriel Moscardo, pas question de quitter le PSG de sitôt. Pour PSG TV , le néo-Parisien a assuré à propos de son avenir : « Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très enthousiaste et que j'espère être ici pendant de nombreuses années et remporter de nombreux trophées avec ce club ».

« Je suis très heureux d'être ici »