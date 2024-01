Mercato - PSG : Il signe à Paris et annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues semaines d’attente, c’est enfin officiel. Gabriel Moscardo s’est en effet engagé avec le PSG jusqu’en 2028, avant d’être prêté dans la foulée au Corinthians où il terminera la saison et entamera sa convalescence après son opération au pied gauche qu’il subira au Qatar. Le jeune brésilien n’a pas caché sa joie de signer à Paris.

Par le biais d'un communiqué, le PSG a confirmé la signature de Gabriel Moscardo : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison ». Un transfert qui semble enchanter le milieu de terrain brésilien.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison.❤️💙 #WelcomeMoscardo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 25, 2024

Moscardo au PSG, c'est officiel !

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. C’est un projet avec de jeunes joueurs talentueux », lâche le milieu de terrain brésilien sur le site officiel du PSG avant d’afficher son impatience à l’idée d’être à l’été prochain.

«J’ai hâte de rejoindre le groupe et de rencontrer l’ensemble de l’équipe»