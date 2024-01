Mercato - PSG : Cette rivalité qui va influencer l’avenir de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé n’est toujours pas décidé entre une prolongation au PSG et un départ libre vers le Real Madrid, le duel entre les deux clubs se poursuit. Et la rivalité naissante entre Florentio Pérez et Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien avoir une incidence majeure sur l’avenir du crack de Bondy.

Kylian Mbappé semble toujours dans le flou pour son avenir. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant du PSG n'a toujours pas prolongé et peut donc quitter le club de la capitale libre l'été prochain. C'est d'ailleurs la tendance vu d'Espagne qui imagine l'attaquant français signer au Real Madrid. Cependant, selon Thibaud Leplat, il y a des chances que Kylian Mbappé reste au PSG, notamment à cause de la rivalité entre les présidents des deux clubs.

«Il ne le sait peut-être pas encore, mais je pense qu'il restera»

« Il ne le sait peut-être pas encore, mais je pense qu'il restera. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de pouvoir. Sa mère se vante de l'importance qu'il a dans certaines décisions du club. Elle l'a même dit lors d'interrogatoires de police. Il perdrait ce pouvoir au Real Madrid, en plus de nombreux millions », estime le journaliste de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«Il y a aussi la question de la Super League et le fait que Florentino et Al-Khelaifi sont ennemis»