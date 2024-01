Mercato - PSG : Alerte rouge à Paris, Mbappé en route vers le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Et si c’était enfin la bonne avec Kylian Mbappé ? Selon la presse étrangère, quelques joueurs du vestiaire du Real Madrid ne cacheraient pas leur optimisme quant à l’éventuelle arrivée libre de tout contrat du champion du monde. Le président Florentino Pérez n’aurait d’ailleurs jamais coupé les communications avec l’attaquant du PSG.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, le feuilleton a connu son lot de rebondissements, mais a toujours tourné en faveur du PSG. Que ce soit en 2017 au moment de son transfert de l’AS Monaco ou bien en 2021 lorsque le désormais capitaine de l’équipe de France avait demandé un bon de sortie. Et surtout, en 2022 quand le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge, en vain.

Au Real Madrid, ça chuchote sur l’arrivée de Mbappé

Et maintenant ? Que va faire Kylian Mbappé ? Aucun choix n’est arrêté d’après les informations exclusives du 10sport.com datant du 8 janvier. Cependant, du côté du Real Madrid, des joueurs du vestiaire de l’équipe première commenceraient doucement à se montrer optimistes quant aux chances du Real Madrid de mener à bien l’opération Mbappé d’après ESPN .

Mercato - Mbappé : Nouvel argument de poids pour le PSG ? https://t.co/JFKyalgJxe pic.twitter.com/EPp0aamiia — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Florentino Pérez piloterait lui-même l’opération Kylian Mbappé