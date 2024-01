Mercato - PSG : Après Mbappé, il prépare une mauvaise surprise à Paris !

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal touche à sa fin et le rideau s’abaissera le 31 janvier. Les clubs préparent déjà leurs opérations estivales pour la fin de la saison. C’est notamment le cas de Liverpool qui, en plus de garder un œil avisé sur la situation de Kylian Mbappé au PSG, prévoirait de compliquer la tâche du club de la capitale pour l’opération Joshua Kimmich.

Kylian Mbappé serait susceptible de plier bagage en fin de saison, moment de l’expiration de son contrat au PSG. Et hormis le Real Madrid, Liverpool est un fervent admirateur et ce, de longue date comme le10sport.com vous le dévoilait en avril 2020 avec un appel téléphonique de Jürgen Klopp à Wilfrid Mbappé, père du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Liverpool cible Mbappé et… Kimmich ?

En conférence de presse, au printemps 2022, l’entraîneur de Liverpool avait déclaré sa flamme à Kylian Mbappé en disant être intéressé, n’étant pas « aveugle » au vu de ses performances. Et ces dernières semaines, il est spécifié que Liverpool serait dans la course à la signature pour Mbappé comme The Daily Telegraph l’a annoncé. En parallèle, les Reds en pinceraient pour Joshua Kimmich dans le cadre d’un transfert à l’été 2024 d’après Sport BILD.

Bataille entre le PSG et Liverpool pour Kimmich ?