Mercato - ASSE : Réunion en urgence, une recrue mystère en approche ?

Malgré les arrivée d'Irvin Cardona et de Nathanaël Mbuku, l'ASSE ne compte pas en rester là sur son mercato. Après la victoire à Pau (1-0), les dirigeants stéphanois se sont effectivement réunis afin d'évoquer la suite du mercato. Avec toujours le même objectif, à savoir recruter un nouvel élément offensif.

Après une première partie de saison plus que poussive, l'ASSE avait bien l'intention de se renforcer cet hiver afin de revenir dans la course à la montée en Ligue 1. Dans cette optique, la priorité a rapidement porté sur le secteur offensif qui a vu débarquer Irvin Cardona et de Nathanaël Mbuku, tous les deux prêtés par Augsbourg.

La direction de l'ASSE se réunit pour le mercato

Néanmoins, l'ASSE ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, après la victoire contre Pau (1-0), une réunion s'est tenue au sujet du mercato selon les informations de Peuple-Vert . L'idée n'est pas de mener une révolution, mais il y a une volonté claire de boucler au moins une arrivée d'ici jeudi prochain.

Un attaquant encore attendu ?

Dans cette optique, un attaquant est encore attendu. Malgré les arrivées d'Irvin Cardona et de Nathanaël Mbuku, Olivier Dall'Oglio veut toujours un renfort offensif supplémentaire après la grave blessure de Stéphane Diarra. Les prochains jours s'annoncent chauds à l'ASSE.