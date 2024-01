Mercato - ASSE : Les Verts ont «hésité» pour un joueur, l’annonce inquiétante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidée à renforcer son secteur offensif, l’ASSE a d’abord enregistré le prêt d’Irvin Cardona avant de se focaliser sur Nathanaël Mbuku, lui aussi prêté par Augsbourg. Cependant, Olivier Dall’Oglio reconnaît qu’il a eu des doutes au moment de valider la signature de l’ancien Rémois.

Après avoir enrôlé Irvin Cardona, l’ASSE a également obtenu le prêt de Nathanaël Mbuku qui débarque également en provenance d’Augsbourg. Cependant, Olivier Dall’Oglio reconnaît qu’il a hésité avant de faire signer l’ancien Rémois.

Mercato - ASSE : Un joueur veut débarquer chez les Verts ! https://t.co/wOx8jBjV2D pic.twitter.com/uQNrWdF96p — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

«On a effectivement un peu hésité»

« Cela dépend du caractère du joueur, on a effectivement un peu hésité sur ce genre de joueurs mais la qualité elle y est. Ce qu’on veut ce sont des joueurs percutants, qui vont vite, qui connaissent le championnat français. Ça, ça nous a intéressé mais après il y a toujours cette interrogation de savoir, par rapport au caractère du garçon, son adaptation », a confié l’entraîneur de l’ASSE en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.

Dall'Oglio craint une blessure pour Mbuku