Mercato - OM : «Je me casse», il part au clash pour signer à Marseille

Thibault Morlain

C’est en septembre 2013 que Florian Thauvin s’est engagé avec l’OM. L’international français débarquait alors en provenance du LOSC, où il n’aura joué aucun match. A l’époque, ce feuilleton avait fait énormément parler. Mais comment Thauvin en est arrivé à se retrouver à Marseille ? Le principal intéressé a dévoilé toutes les coulisses, rapportant notamment les détails des tensions avec la direction des Dogues à l’époque.

Recruté par le LOSC en janvier 2013, Florian Thauvin avait été prêté dans la foulée à Bastia où il a fini la saison. Alors qu’il était prévu qu’il rejoigne les Dogues pour la saison suivant, le champion du monde 2018 n’aura finalement jamais joué avec le club nordiste. En effet, parti au bras de fer avec la direction du LOSC durant l’été 2013, Thauvin a été vendu à l’OM.



« J’ai signé à Lille, mais j’ai Marseille qui me veut »

C’est dans un entretien pour Carré que Florian Thauvin a tout dit sur son transfert à l’OM en 2013. Il a alors raconté : J’ai Marseille qui me veut, ce qui était un peu mon rêve. Je suis allé découvrir le Vélodrome en allant y jouer avec Bastia. Ça m’avait impressionné. Donc oui j’ai signé à Lille, mais j’ai Marseille qui me veut. Frédéric Paquet me convoque à Lille avec l’excuse de me proposer un nouveau contrat. Super content, même si j’avais Marseille, je dis que c’est cool. En fait, quand je rentre dans le bureau, il me défonce. « Pourquoi tu te prends ? Tu n’as rien fait dans le football ». Il me massacre. En fait il n’était pas content parce qu’on m’avait parler de Marseille et je n’avais pas nié. Ça l’avait énervé. A la reprise, Frédéric Paquet s’était un peu calmé, il comptait sur moi. Et puis là, il me dit : « De toute façon, l’OM n’a pas les sous pour t’acheter ». Je dis qu’ils ont les sous. Il me dit : « Si tu ramènes 8M€, le club te laissera partir ». Je fais remonter l’information, Marseille propose 8M€. Lille refuse, Mr Paquet vient me voir et me dit que s’ils apportent 10M€, il acceptera. Quelques jours après, l’OM fait une proposition de 10M€ et elle est de nouveau refusée. Frédéric Paquet revient me voir, ça commençait réellement à m’énerver et il me dit : « C’est la dernière, si le club ramène 12M€, tu pourras partir ». L’OM attend 2 semaines et envoie 12M€, Lille refuse ».

« Je suis parti et je ne suis jamais revenu »