Mercato - PSG : Riolo annonce le verdict pour Benzema

Amadou Diawara

A la peine à Al Ittihad, Karim Benzema pourrait faire ses valises et changer de club dès cet hiver. D'ailleurs, le nom du Français a été associé à de nombreux clubs, et notamment le PSG. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, Karim Benzema ne rejoindra pas le club rouge et bleu.

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour s'engager librement et gratuitement avec Al Ittihad. En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le club merengue, le buteur de 36 ans était parti pour prolonger, mais il a changé d'avis au dernier moment.

Mercato - PSG : Un transfert en Ligue 1 plombé par un ancien espoir parisien ? https://t.co/XfZtKtmPla pic.twitter.com/iIhu0pkP55 — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Un transfert de Benzema au PSG ?

Arrivé à Al Ittihad il y a six mois, Karim Benzema pourrait déjà changer de cap, et ce, parce qu'il vit un calvaire actuellement en Arabie Saoudite. Alors que le nom de l'ancien international français a été lié au PSG ces derniers jours, Daniel Riolo a pris position sur le sujet.

«Il n'ira ni à Lyon ni au PSG»