Mercato - OM : Il annonce le départ du boss

Axel Cornic

Le projet de Pablo Longoria semble commencer à prendre l’eau du côté de l’Olympique de Marseille, avec une période assez chaotique rythmée notamment par l’arrivée et le départ de trois entraîneurs en l’espace de quelques mois. Une situation qui alimente les doutes autour de l’avenir du président marseillais, arrivé en 2020.

La stabilité n’a jamais été le fort de Pablo Longoria, mais on semble en avoir assez à l’OM. La colère des supporters gronde et cela a notamment atteint l’organigramme directionnel, avec par exemple le départ du directeur sportif Javier Ribalta.

Quel avenir pour Longoria à l’OM ?

Ce n’est pas le seul départ qui aurait pu avoir lieu à l’OM, puisque Longoria y a également songé lors de la réunion houleuse avec les représentants de supporters en septembre dernier. Il avait à l’époque expliqué que le propriétaire Frank McCourt l’avait convaincu de rester et cela a marché, mais cela pourrait bien ne pas suffire.

«Les plus proches de Longoria étant partis, la logique voudrait qu’à la fin de la saison lui aussi s’en aille»