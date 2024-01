Mercato - OM : Longoria prépare une folie avec ce transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête d'un latéral gauche cet hiver, l'OM ferait le forcing pour obtenir la signature de Quentin Merlin. Le joueur du FC Nantes pourrait débarquer pour environ 15M€. Un montant qui est loin d'être anodin puisque le club phocéen débourse rarement une telle somme pour un joueur évoluant en Ligue 1. Le Nantais deviendrait d'ailleurs l'un des trois joueurs les plus chers recrutés par l'OM dans le championnat de France.

Comme à son habitude, Pablo Longoria ne chôme pas cet hiver. En effet, l'OM a déjà recruté trois joueurs à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna. Mais c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, le départ de Renan Lodi, qui s'est engagé avec Al-Hilal pour un peu plus de 20M€, change les plans du club phocéen qui s'active dans tous les sens afin de dénicher un nouveau piston gauche. Dans cette optique, Pablo Longoria lorgne en Ligue 1 et serait proche d'obtenir le transfert de Quentin Merlin qui pourrait débarquer en provenance du FC Nantes pour 15M€. Un transfert assez rare à Marseille.

Mercato - OM : Longoria dégaine une offre en Ligue 1 ! https://t.co/pRFu8fuYkT pic.twitter.com/PubZE1Fqqq — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Merlin directement dans le top 3 des recrues les plus chers de l'OM en L1 ?

En effet, Pablo Longoria a rarement bouclé des transferts en Ligue 1. Azzedine Ounahi (Angers), Jonathan Clauss (RC Lens) ou encore Bamo Meïté (FC Lorient) sont les seuls joueurs recrutés par le dirigeant espagnol en L1. Mais surtout, aucun de ces transferts n'a dépassé les 8M€. Par conséquent, avec environ 15M€, Quentin Merlin serait non seulement la recrue la plus chère de l'ère Longoria en Ligue 1, mais aussi l'une des plus importante de l'histoire de l'OM. En effet, seuls André-Pierre Gignac, recruté pour 16M€ en provenance de Toulouse en 2010 et Loïc Rémy arraché à l'OGC Nice pour un peu plus de 15M€ la même année, ont été recrutés pour plus cher que Quentin Merlin. L'actuel joueur du FC Nantes serait transféré pour une somme supérieure à celle déboursée pour Valentin Rongier (13M€) ou encore Hatem Ben Arfa (12M€) et Morgan Sanson (12M€).

Aux portes du Top 10 général ?