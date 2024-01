Mercato - OM : L’Arabie saoudite boucle son premier transfert à Marseille

Arnaud De Kanel

Au centre des rumeurs pour un potentiel rachat de l'OM, l'Arabie saoudite a fait affaire avec le club phocéen pour la première fois la semaine passée. En effet, Renan Lodi s'est engagé en faveur d'Al-Hilal moins de six mois après son arrivée. L'indemnité de ce transfert serait de 23M€.

L'Arabie saoudite fait rêver l'OM, d'autant plus que le pays du golfe a souvent été présenté comme le prochain propriétaire du club phocéen. France Bleu Provence a même indiqué qu'une enveloppe de 300M€ pourrait être mise à disposition de Zinédine Zidane pour recruter massivement. Mais en attendant, l'Arabie saoudite a réalisé son premier transfert à Marseille avec Renan Lodi.

Lodi à Al-Hilal

C'est Al-Hilal, le club de Neymar, qui s'est offert le latéral gauche brésilien. L'offre était impossible à refuser, aussi bien pour l'OM que pour Renan Lodi. « Je suis très heureux et fier d’être un membre de cette famille gagnante. Al-Hilal est l’un des plus grands clubs. J’ai hâte d’être là avec l’équipe et les fans », a écrit Lodi sur son compte Instagram. Gennaro Gattuso était lui un peu moins heureux en conférence de presse au moment d'évoquer son départ.

«C'est sûr que ça me fait de la peine»