Mercato - Real Madrid : C’est décidé pour le retour de Benzema !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

D’après la presse espagnole, Carlo Ancelotti se verrait bien retrouver Karim Benzema au Real Madrid, alors que l’attaquant français est actuellement en grande difficulté du côté de l’Arabie saoudite. Une position qui ne serait pas partagée par les décideurs merengue, qui ont tourné la page malgré l’excellent souvenir laissé par le joueur de 36 ans.

On assiste à un vrai jeu de poker menteur dans le dossier Benzema. Alors que l’ancien international français est en difficulté en Arabie saoudite, il a été rapporté par l’ AFP de source proche d’Al-Ittihad que le joueur souhaitait plier bagage, se sentant sous « pression » et « incapable de donner le meilleur de lui-même ». Une version démentie par Karim Benzema et son entourage, et ce malgré le malaise grandissant. La fin du mercato hivernal pourrait être animée pour le joueur de 36 ans, dont le nom circule notamment du côté du Real Madrid.

Mercato : Benzema à l’OL, c’est décidé ! https://t.co/LpBXhqTWPi pic.twitter.com/U6S4NmfL7n — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Ancelotti prêt à retrouver Benzema, mais…

L’idée d’un retour chez les Merengue a en effet été évoquée dernièrement, alors que OK Diario assure même que Carlo Ancelotti verrait d’un bon œil l’arrivée de son ancien joueur, lui permettant d’obtenir un renfort de taille en attaque, connaissant parfaitement la maison avec qui l’entraîneur italien dispose d’une très bonne relation. Mais malgré le souvenir laissé par Benzema, les dirigeants du Real Madrid ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Le Real Madrid ne veut pas en entendre parler