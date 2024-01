Mercato : Le transfert de Benzema bouclé par un grand nom ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la situation de Karim Benzema en Arabie saoudite semble se dégrader au fil des jours, un départ de l’international français est évoqué avec insistance, avec l'Europe en ligne de mire. L’idée d’un retour à l’OL est ressortie dernièrement, tout comme celle d’une arrivée au Real Madrid, où Carlo Ancelotti l’attendrait les bras ouverts si l'on en croit la presse espagnole.

Après Jordan Henderson, l’Arabie saoudite pourrait perdre une autre de ses stars en la personne de Karim Benzema. Critiqué du côté d’Al-Ittihad pour son rendement sportif et son retard à l’entraînement, l’attaquant français souhaiterait quitter le club si l’on en croit une source saoudienne citée par l’ AFP , information démentie depuis par le principal intéressé. Ce dernier peut en revanche difficilement nier le malaise grandissant qui pourrait le pousser vers la sortie.

Un départ d’Arabie saoudite ?

Plusieurs points de chute reviennent pour Karim Benzema, courtisé en Premier League. L’Olympique Lyonnais aurait également songé au retour de son ancien joueur, mais le dossier n’ira pas plus loin selon les deux parties. Reste alors le Real Madrid, qui a vu l’attaquant de 36 ans plier bagage lors du dernier mercato estival. Et au sein du club merengue, tout le monde n’est pas contre l’idée d’un rapatriement.

Ancelotti prêt à retrouver Benzema