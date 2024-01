Mercato : L’Arabie Saoudite prépare du lourd pour Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le torchon brûle entre Al-Ittihad et Karim Benzema. Miné par la pression, le buteur français souhaiterait changer d'air et terminer la saison au sein d'une nouvelle équipe. Mais le PIF, le puissant fonds d'investissement saoudien, n'a pas dit son dernier mot. Les responsables du football saoudien pourraient lui promettre monts et merveilles pour le retenir.

Karim Benzema regretterait-il son départ en Arabie Saoudite ? Selon plusieurs proches d'Al-Ittihad, le joueur français ne supporterait pas le climat de tension qui existe depuis le début de la saison et voudrait le fuir. Ce mercredi, Benzema se serait entretenu avec ses dirigeants pour évoquer la suite de sa carrière.

Mercato : Réunion au sommet pour le transfert de Benzema https://t.co/hOWPfjebES pic.twitter.com/6ms87Ua92i — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Al-Ittihad s'est entretenu avec Benzema

Selon les informations dévoilées par Marca , Benzema espérerait trouver une solution, alors que plusieurs clubs européens lui lancent des appels du pied, à commencer par l'OL. Manchester United et Arsenal seraient aussi sur le coup et auraient pris contact avec l'entourage du buteur.

Le PIF veut frapper fort

Mais comme annoncé par Rudy Galetti, les dirigeants du football saoudien veulent retenir coûte que coûte Benzema. A en croire le journaliste italien, Al-Ittihad pourrait mettre la main sur plusieurs stars l'été prochain pour se renforcer et ainsi rassurer Karim Benzema. Reste à connaître la décision du Français.