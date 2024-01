Mercato - OL : La presse espagnole confirme une bombe avec Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré la complexité de ce dossier, l'OL tenterait le coup pour rapatrier Karim Benzema. Selon les informations de la presse espagnole, le club lyonnais serait entré en contact avec l'entourage de l'attaquant, mais aussi Al-Ittihad pour prendre la température. Pourtant, la formation française avant démenti cette information il y a quelques heures.

Rien ne va plus entre Karim Benzema et son club ! Arrivé à Al-Ittihad l'été dernier en provenance du Real Madrid, le buteur français serait « incapable de donner le meilleur de lui-même à cause de la pression », ce qui expliquerait ses prestations moyennes depuis le début de la saison. Critiqué par les supporters, Benzema a aussi été exclu par Marcelo Gallardo en raison d'un retard à l'entraînement. A en croire la presse espagnole, les deux parties auraient prévu de se rencontrer ce mardi afin de mettre les choses au plat. Peu importe l'issue des négociations, le climat anxiogène le pousse à envisager un retour en Europe. Selon OK Diario, il souhaiterait retrouver le Real Madrid.

Les contacts sont confirmés

Marca confirme une autre piste, celle menant à l'OL. Selon le quotidien, le club lyonnais serait entré en contact avec Al-Ittihad, mais aussi avec l'entourage de Benzema. Un dossier qui s'annonce particulièrement complexe pour l'équipe rhodanienne en raison des émoluments du joueur.

L'OL avait démenti cette information