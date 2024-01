Mercato - OL : Benzema de retour à Lyon ? Une grande annonce tombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis sa signature à Al-Ittihad l'été dernier, Karim Benzema pourrait déjà revenir en Europe. Son nom a même circulé à l'OL où il retrouverait donc son club formateur. Cependant, ce dossier s'annonce compliqué, voire impossible, compte tenu de l'aspect économique d'une telle opération.

L'été dernier, Karim Benzema s'est engagé avec Al-Ittihad où il devait devenir l'un des ambassadeurs du football en Arabie Saoudite. Mais après six mois, cela tourne au fiasco, à tel point qu'un départ soit évoqué. Cependant, malgré les rumeurs d'un retour à l'OL, cette option semble impossible comme l'explique Hugo Guillement, journaliste de L'EQUIPE .

Mercato : Le problème surréaliste de Benzema en Arabie Saoudite https://t.co/1rNgI8rw7e pic.twitter.com/8f60UkA4Ml — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

«Avec 200M€ il peut faire tourner l’OL pendant un an»

« Quelqu’un m’en a parlé il y a huit jours en me disant : "il y a 10 jours, Textor a essayé de contacter quelqu’un en Arabie Saoudite, il y pense parce que Benzema est porté disparu avec son club". J’ai vérifié auprès du club, on m’a dit : "Impossible". Benzema a un contrat à 200M€, soit le budget annuel de l’OL. Donc avec son salaire, il peut faire tourner l’OL pendant un an. Et du côté du joueur, on me dit que c’est complètement faux », révèle-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir .

«Aujourd’hui, la réponse à l’OL c’est : "Arrêtez on a pas le temps pour ces conneries"»