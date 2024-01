Mercato - OL : Benzema est attendu à Lyon, que doit-il décider ?

La rédaction

Six mois seulement après son arrivée du Real Madrid, Karim Benzema pourrait être prêt à plier bagage, ne semblant pas épanoui à Al-Ittihad. Et alors que deux cadors du football anglais ne seraient plus sur les rangs pour Benzema, l’OL disposerait donc d’un boulevard et aurait le droit de rêver dans le feuilleton Benzema. Mais selon vous, que doit faire le Ballon d’or 2022 ? C’est notre sondage du jour !

Karim Benzema a soufflé sa 36ème bougie en décembre dernier. Le Ballon d’or 2022 a fêté cet anniversaire au moment où sa situation sportive en Arabie saoudite n’était pas optimale. Benzema, fortement critiqué par certains supporters d’Al-Ittihad voire même la presse saoudienne, était revenu à Madrid pour souffler tout en supprimant son compte Instagram entre autres. Et depuis l’ouverture du mercato hivernal, le nom de Karim Benzema anime le marché des transferts et notamment à l’OL.

Arsenal et Chelsea se retirent de la course

De 1997 à 2009, Karim Benzema s’est construit dans le centre de formation à l’OL puis en équipe première en raflant plusieurs titres de champion de France. Après Lyon, Benzema a brillé au Real Madrid en raflant cinq Ligues des champions et un Ballon d’or. Et alors qu’il peine à faire son trou à Al-Ittihad, Karim Benzema ne devrait ni rejoindre Chelsea, ni Arsenal puisque selon la presse anglaise, les deux clubs londoniens auraient d’autres projets d’ici la clôture du mercato. La chance de l’OL ? D’après le journaliste Fabrizio Romano, John Textor travaillerait d’arrache-pied afin de mettre la main sur Karim Benzema.

Mercato - OL : Le boss a un plan pour Benzema https://t.co/uTq1JgTtqE pic.twitter.com/1NEbOoZl0V — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

L’OL en pole position pour Benzema, mais…