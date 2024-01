Mercato : Benzema va perpétuer une vieille tradition ?

Amadou Diawara

Arrivé à Al Ittihad lors du dernier mercato estival, Karim Benzema pourrait changer de club dès cet hiver. Alerté par la situation de son ancien joueur, l'OL étudierait la possibilité de le rapatrier d'ici la fin du mois de janvier. Avant Karim Benzema, plusieurs joueurs ont fait leur retour chez les Gones, et notamment Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema était parti pour prolonger avec le club merengue. Toutefois, contre toute attente, le buteur français de 36 ans a décidé de changer d'air. En effet, Karim Benzema a migré vers l'Arabie Saoudite, s'engageant librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Toutefois, après seulement quelques mois dans son nouveau club, l'ancien international français pourrait déjà prendre le large.

Benzema déjà sur le départ à Al Ittihad ?

Depuis son arrivée à Al Ittihad, Karim Benzema n'est pas vraiment dans son assiette. En effet, l'ancien capitaine et numéro 9 du Real Madrid peine à évoluer à son meilleur haut niveau en Arabie Saoudite. Ce qui lui valu des critiques. De surcroit, Karim Benzema a des soucis extrasportifs avec Al Ittihad. Par conséquent, il pourrait prendre ses jambes à son cou dès cet hiver.

Un retour de Benzema à l'OL ?

A la peine du côté d'Al Ittihad, Karim Benzema pourrait changer de cap après seulement six mois. Une information n'ayant pas échappé à l'OL. En effet, le club présidé par John Textor serait emballé par l'idée de rapatrier Karim Benzema, formé chez les Gones . Dans cette optique, la direction de l'OL étudierait la possibilité de boucler le retour de Karim Benzema. Reste à savoir si un accord total peut être trouvé entre les trois parties, à savoir le club lyonnais, le joueur et Al Ittihad.

Lacazette, Tolisso, Juninho... sont revenus à l'OL