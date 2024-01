Mercato - FC Nantes : Il lâche un beau message après son transfert

Hugo Chirossel

Arrivé il y a un an en provenance du Paris FC, Jaouen Hadjam a déjà mis fin à son aventure au FC Nantes. Le latéral gauche de 20 ans a été transféré aux Young Boys de Berne et va ainsi succéder à Ulisses Garcia, qui a pris la direction de l’OM. Sur les réseaux sociaux, l'international algérien a publié un beau message à destination du club et de ses supporters.

Annoncé notamment dans le viseur de l’OM, c’est finalement aux Young Boys de Berne que Jaouen Hadjam va poursuivre sa carrière. Un an après son arrivée en provenance du Paris FC, l’international algérien (2 sélections) a quitté le FC Nantes, dans le cadre d’un transfert estimé à 1,3M€. S’il n’a pas réussi à s’imposer chez les Canaris , Jaouen Hadjam garde malgré tout un bon souvenir de son passage.

«Mon passage à Nantes est une véritable expérience humaine»

« C'est avec une émotion particulière que je m'adresse aujourd'hui à l'ensemble des supporters, du staff technique et mes coéquipiers du FC Nantes… Quitter ce club a été le fruit d'une longue réflexion. Les moments passés ici ont été bien plus qu'une simple aventure sportive. Mon passage à Nantes est une véritable expérience humaine : j'y ai grandi, appris et j'ai pu construire ma personne, sur et en dehors du terrain », a confié Jaouen Hadjam, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

«J'exprime ma gratitude la plus sincère envers la grande institution qu'est le FC Nantes»