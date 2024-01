Mercato - OM : Un transfert de Longoria est validé en Ligue 1

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet hiver à l'OM, Jean Onana a connu sa première titularisation sous le maillot de l'OM ce dimanche, à l'occasion de la rencontre de Coupe de France face à Rennes. Même si tout n'est pas encore parfait selon les dires de Gennaro Gattuso, le milieu de terrain, prêté par le Besiktas, a soif de revanche selon son ancien coéquipier en Turquie Valentin Rosier.

Le milieu de terrain de l'OM est bien clairsemé en ce début d'année 2O24. Entre la blessure de Valentin Rogier et les départs à la CAN d'Azzedine Ounahi ou encore d'Amine Harit, Gennaro Gattuso a dû bricoler ces dernières semaines. Mais l'arrivée sous la forme d'un prêt de Jean Onana lui a offert une solution supplémentaire. Le joueur camerounais a surtout l'avantage de bien connaître la Ligue 1 mais aussi de parler français. Passé par le LOSC et le RC Lens, Onana espère profiter de ce retour pour se relancer après des derniers mois compliqués au Besiktas.

« Il est très, très costaud »

« Il n'a pas pu montrer ses qualités à Besiktas mais il est très, très costaud, et il n'a pas peur de jouer au foot, avec une bonne qualité de passe. II était déçu de son temps de jeu mais il a la joie de vivre et a envie de jouer au foot. Il a du coffre, il court énormément sur le terrain » a confirmé son ancien coéquipier Valentin Rosier, aujourd'hui à l'OGC Nice.

Tout n'est pas encore parfait