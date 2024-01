Mercato - ASSE : Les Verts réalisent un énorme coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, la priorité de l’ASSE était de renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, Irvin Cardona a débarqué en provenance d’Augsbourg sous la forme d’un prêt. Mais c’était insuffisant pour Olivier Dall’Oglio qui vient donc d’accueillir Nathanaël Mbuku également prêté par Augsbourg. Un choix validé par David Guion qui avait eu le joueur sous ses ordres à Reims.



Guion valide Mbuku

« C’est une très bonne pioche pour l’AS Saint-Etienne. Un club qui aspire à retrouver la Ligue 1 récupère un joueur de Ligue 1. Il a déjà joué 70 matches de L1 alors qu’il a quitté le championnat de France depuis un an et qu’il n’a pas encore 22 ans. Récupérer un joueur de cette qualité-là, c’est une très bonne chose pour les Verts. Il fait quand même partie des 2002 ayant fait à l’époque le plus de matches en France voire en Europe. Sa carrière a été un peu ralentie depuis une année mais c’est un garçon qui a déjà beaucoup de matches en pro à son actif. Nathanaël compte aussi pas mal de sélections dans les équipes de France de jeunes. Nathanaël va amener beaucoup de déséquilibre, beaucoup de choses. Je suis convaincu qu’il va arriver à Sainté en étant déterminé à apporter toute sa vivacité et sa vélocité. Nathanaël, c’est un vrai footeux ! Il a un très bon pied gauche et est capable d’utiliser son pied droit », assure l’ex-entraîneur de Reims dans une interview accordée à Poteaux-Carrés avant de poursuivre.

«Une bonne pioche pour l’ASSE»