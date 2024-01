Mercato - FC Nantes : De nouvelles recrues sont déjà annoncées !

Benjamin Labrousse

Désormais entraîné par Jocelyn Gourvennec, le FC Nantes ne parvient pas à inverser la tendance. Les Canaris ont connu une nouvelle défaite ce samedi, et semblent plus que jamais à bout de souffle. Présent en conférence de presse, l’entraîneur nantais a confirmé que plusieurs recrues étaient attendues à Nantes dans les prochains jours.

Nantes n’y arrive plus. Fin novembre, la direction du club décidait de se séparer de Pierre Aristouy, et de confier les clés du camion à l’expérimenté Jocelyn Gourvennec. Malgré un très beau succès acquis d’entrée de jeu face à l’OGC Nice, le nouvel entraîneur des Canaris a enchaîné quatre revers consécutifs lors des matchs suivants.

Mercato - FC Nantes : Coup de tonnerre pour l’entraineur ? https://t.co/V4kWWtct0T pic.twitter.com/8dEgRoWqab — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Gourvennec promet des recrues à Nantes

Alors que ce samedi, le FC Nantes a une nouvelle fois chuté face à Laval (0-1) en Coupe de France, Jocelyn Gourvennec a annoncé du lourd sur le mercato. « Il y aura des arrivées parce qu’on a besoin de sang neuf, de plus de qualité, de plus de concurrence » , a lâché l’entraîneur nantais dans des propos relayés par But .

« Encore une ou deux arrivées »