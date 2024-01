Mercato - OM : Gattuso annonce cet attaquant à Marseille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En grande difficulté depuis son arrivée à l'OM pour un transfert record de 32M€ il y a un an, Vitinha ne parvient toujours pas à trouver son rythme de croisière au sein du club phocéen. Malgré cette situation et les rumeurs de départ à ce sujet, Gennaro Gattuso assure que le buteur portugais sera toujours présent à l'OM au terme du mercato hivernal.

Souvenez-vous, lors du mercato de janvier 2023, l'OM avait fait sensation en recrutant le prometteur Vitinha, jeune buteur portugais, en provenance de Braga. Montant de l'opération : 32,5M€, soit le transfert le plus onéreux de l'histoire du club phocéen. Mais où en est Vitinha un an après son arrivée au Vélodrome ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que le buteur portugais de 23 ans n'a pas vécu 12 mois tranquilles à l'OM. Souvent critiqué pour son manque d'efficacité face au but, il faut dire que Vitinha n'a inscrit que 6 buts en 39 apparitions (toutes compétitions confondues) sous la tunique marseillaise.

Mercato - OM : Benatia à l’origine d’un gros transfert à Marseille ? https://t.co/kwLzkFbP83 pic.twitter.com/33vomK4tw1 — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Gattuso rassure pour Vitinha

Et alors que certains rumeurs font même état d'un possible départ de l'OM cet hiver pour l'ancien buteur de Braga, Gennaro Gattuso a mis les choses au clair vendredi en conférence de presse avant d'aller défier Rennes en Coupe de France : « Il aura sûrement encore l'opportunité de jouer dimanche. Lui il doit juste penser à être professionnel, à être prêt à donner le maximum, mais c'est un joueur de l'OM. Il n'y a pas de chose définie, personne n'a dit qu'il était vers la sortie », indique l'entraîneur de l'OM.

« Personne n'a mis en vente Vitinha »