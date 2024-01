Mercato - FC Nantes : Coup de tonnerre en vue ? L’entraîneur prend la parole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé en cours de saison en remplacement de Pierre Aristouy, Jocelyn Gourvennec est déjà en mauvaise posture après l’élimination en Coupe de France par Laval (0-1) dans un stade de la Beaujoire à l'ambiance très tendue au coup de sifflet final. L’entraîneur du FC Nantes a eu l’occasion de se prononcer sur sa situation après l’élimination de son équipe.

Avec seulement quatre points d'avance sur le premier relégable en Ligue 1, le FC Nantes comptait sur la Coupe de France pour prendre une bouffée d’air frais, c’est raté. Laval (Ligue 2) a créé la surprise en l’emportant ce samedi sur la pelouse de la Beaujoire (1-0), éliminant les Canaris dès les 16e de finale de la compétition. Pour Jocelyn Gourvennec, ça ne s’arrange pas.

Gourvennec menacé ?

Plus tôt dans la journée, L’Équipe expliquait que l’entraîneur du FC Nantes pourrait se retrouver dans une position inconfortable en cas d’élimination face à Laval. Avec cette défaite, Waldemar Kita pourrait alors être tenté de procéder à un énième changement d’entraîneur. Gourvennec souhaite quant à lui rester concentré sur sa mission.

« Je connais ma responsabilité »