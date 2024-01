Mercato - OM : Une grande bataille à 15M€ prend forme !

Pierrick Levallet

En quête de renforts pour compenser les nombreux départs pour la CAN, l'OM penserait à aller chercher Giovanni Reyna. Le joueur de 21 ans pourrait se relancer sur la Canebière, lui qui n'est pas titulaire au Borussia Dortmund. Toutefois, plusieurs clubs seraient également intéressés par les services de l'international américain.

Doté d’un effectif composé de nombreux internationaux africains, l’OM a vu la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) lui jouer un mauvais tour. Plusieurs joueurs marseillais ont quitté le club phocéen pour disputer la compétition avec leurs pays respectifs. De ce fait, Pablo Longoria chercherait à mettre la main sur de nouveaux éléments afin de compenser ces absences.

Mercato - OM : Comme Griezmann, Marseille les fait rêver ! https://t.co/47FhbZUoow pic.twitter.com/0tgXddcZgO — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

L'OM garde un oeil sur Giovanni Reyna

Dans cette optique, le président de l’OM aurait des vues sur Giovanni Reyna. Pas vraiment titulaire au Borussia Dortmund, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international américain pourrait se relancer sur la Canebière. Toutefois, l’OM serait très loin d’être seul sur le dossier du joueur de 21 ans.

Plusieurs clubs sont sur le coup