Mercato : Un coéquipier de Cristiano Ronaldo éteint la polémique !

Jean de Teyssière

Aymeric Laporte est dans la tourmente en Arabie saoudite. Parti l'été dernier rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, l'ancien joueur de Manchester City a tenu des propos pour un média espagnol qui font parler dans le royaume. Mettant notamment en cause le manque de sérieux des Saoudiens, il a tenu à revenir sur ses propos pour éteindre le début d'incendie.

Les joueurs ayant joué longtemps en Europe qui sont allés découvrir le championnat saoudien semblent avoir du mal à s'adapter. Karim Benzema ou encore Jordan Henderson ont déjà fait les gros titres en Arabie saoudite. Les propos d'Aymeric Laporte, le défenseur central d'Al-Nassr, ont eux aussi fait parler.

«En fait, beaucoup de joueurs sont mécontents»

Dans une interview accordée au quotidien espagnol AS , le défenseur central Aymeric Laporte a tenu les propos suivants : « C’est un grand changement par rapport à l’Europe, mais en fin de compte, c’est une question d’adaptation. Ils ne nous ont pas facilité la tâche. En fait, beaucoup de joueurs sont mécontents, mais nous y travaillons tous les jours, nous négocions pour ainsi dire, et nous verrons si les choses s’améliorent un peu. Peut-être qu’ils ne sont pas habitués à cela et qu’ils doivent s’adapter à un peu plus de sérieux. Ils prennent tout à la légère. L’ultimatum que vous pouvez leur poser n’a pas d’importance pour eux. En d’autres termes, ils n’en font qu’à leur tête. Vous négociez quelque chose et ils ne l’acceptent pas après que vous l’ayez signé. »

«Parfois, on ne peut pas tout contrôler et ça donne ça»