Cristiano Ronaldo se lâche, Mbappé est impliqué !

Cristiano Ronaldo ne regrette pas son choix d’avoir choisi l’Arabie saoudite pour la fin de sa carrière et le fait savoir ! Le Portugais a vanté vendredi les qualités du championnat dans lequel il évolue avec Al-Nassr, estimant même que celui-ci était plus compétitif que la Ligue 1. La réponse de la LFP n’a pas tardé.

L’an dernier, Cristiano Ronaldo choquait le monde en choisissant l’Arabie saoudite pour son avenir, s’engageant en faveur d’Al-Nassr. Le quintuple Ballon d’Or a depuis été rejoint par d'autres stars majeures du foot à l’instar de Neymar, Karim Benzema et Sadio Mané. Si certains joueurs ont fini par regretter leur choix, Jordan Henderson signant notamment à l’Ajax Amsterdam quelques mois après son arrivée, ce n’est pas le cas de Cristiano Ronaldo, vantant les qualités de la Saudi Pro League, avec la Ligue 1 comme victime collatérale.

« Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français »

« La Ligue saoudienne n’est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1 , a lâché vendredi Cristiano Ronaldo, présent à la cérémonie des Globe Soccer Awards. Je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant. (…) Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, je sais ce que je dis. C’est mon avis. » La réponse de la Ligue 1 n’a pas tardé.

