PSG, OM… Cristiano Ronaldo se lâche !

Arrivé en Arabie Saoudite en janvier 2023, Cristiano Ronaldo a eu le temps de se faire un avis sur le niveau du championnat saoudien. Et à en croire la star d'Al-Nassr, la Saudi Pro League n'a rien à envier à la Ligue 1. Selon lui, le championnat de France évolue à un niveau moindre.

Présent à Al-Nassr depuis janvier 2023, Cristiano Ronaldo a été l'une des premières stars européennes à se rendre en Arabie Saoudite. Lors d'un entretien accordé lors des Dubaï Globesoccers Awards, le joueur portugais a fait un premier bilan et s'est prononcé sur le niveau du championnat saoudien.

Cristiano Ronaldo tacle la Ligue 1

Selon lui, la Saudi Pro League est bien plus compétitive que la Ligue 1. « La Ligue Saoudienne n'est pas pire que la Ligue1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant » a confié Ronaldo dans des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano.

Le meilleur est à venir selon Ronaldo